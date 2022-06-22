童樂居虐兒案首名認罪被告判囚4個月　官斥被告「毫無疑問是情緒失控」 (18:11)

報稱幼兒工作員的香詠姍（46歲）早前承認一項「對所看管兒童或少年人襲擊罪」，控罪指稱她於2021年11月30日至12月17日間在旺角砵蘭街387號地下童樂居內，作為對2歲男童B負有管養、看管或照顧責任的人，而故意襲擊男童B，其方式相當可能導致他們受到不必要苦楚。

社會服務令報告顯示，被告犯案是因工作忙碌、疏忽引致，感化官相信她無意圖傷害涉事主，已有悔意，僅可（Marginally）值得給予機會，判處較高時數即181至240小時社會服務令。

針對首次襲撃事件，辯方稱被告拉扯B的頭、頭髮及手腳，只為阻止B與其他小朋友的身體接觸。署理主任裁判官黃雅茵判刑時反駁指，若只為分隔，被告只須抓著其頭部。被告身為人母，有相當照顧兒童的經驗，必定知悉小朋友在遊戲間的互動並非不尋常，被告卻反應過敏，尤其事主只有2歲，斥被告行為「極度過火」，遠超分隔之目的。

至於第二次在洗手間發生的襲撃事件，黃官不接納辯方指稱，被告向後揮手是免卻B受傷，皆因其動作「是推不是揮」，又斥說法是「罔顧事實」。當時B僅稍為將頭伸向垃圾桶方向，無挑起被告情緒，被告就將B的頭用力撞向牆，力度之猛烈令頭回彈、B以雙手抱頭，斥被告「毫無疑問是情緒失控」。雖辯方解釋B經常有「拖延」行為，但2歲兒童未能盡速完成日常行為乃預期之內，被告的襲撃完全偏離於管教，不構成求情因素。

黃官續指，事主因家庭特殊因素，由社署轉介至「童樂居」，未必如其他小朋友般幸運，可將事件告知家人，被告擔當重要角色，需對他加以照顧及愛護。黃官認不相信被告無意圖犯案，即使她認罪，「悔意及反省亦令人懷疑」，她在年紀相近的兒童面前犯案，亦屬加刑因素，判監是無可避免，以監禁6個月作量刑，認罪獲扣減至4個月。