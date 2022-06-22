中大衝突案暴動罪成女子申上訴許可　官稱原審結論「無懈可擊」遂駁回 (15:18)

代表申請人鄧希雯（24歲）的資深大律師潘熙引述，原審法官信納申請人供稱留在現場13分鐘，不信她辯解當時沒意識到發生何事，她進入自己的「感官世界」感受催淚煙等。潘熙認為原審法官未有充分解釋為何不相信申請人的證供，而參與暴動是唯一合理推論。

彭官表示，當時全港市民都知道二號橋衝突，申請人仍選擇經歷催淚煙和取得「臨場感」，並承認在場十多分鐘，接過口罩手套的裝備，又認為若申請人不想參與其中就一定會走，反問「點會係路過或旁觀？你選擇身處其中，唔係咩叫臨場感？」

潘熙續指，案發時校方與警方對話，故申請人到場視察，重申她當日回校交功課，她一度看不清楚眼前事物，並以涉案經歷進行文學創作。惟彭官認為原審法官的結論是「無懈可擊」，指申請人身穿黑色裝束和佩戴裝備，她完全知悉現場發生暴動。