54歲男司機胸口痛入院不治死因研訊　主診醫生認為及早急救亦分別不大 (15:17)

事主胡耀強（終年54歲）於2018年8月30日，在博愛醫院不治。事主的妻子何婉萍供稱，事發當日下午約兩點半，她收到丈夫的訊息，指因胸口痛送院。妻子遂在3時許趕到博愛醫院，惟急症室職員稱找不到事主，叫妻子先坐下等待。她前往等候區途中，在距離大堂約10米的一處無人走廊，發現丈夫躺在床上，闔上眼無反應。妻子再大聲叫喊，隨即有醫護人員跑過來，事主終在搶救後不治。

根據醫療報告，事主當天2時05分送院時清醒，博愛醫院急症室醫生程慧明供稱，當時知悉他近日曾有胸口痛，沒有長期病或家族病史，照X光發現無異常，評估事主心肌梗塞風險低，安排到觀察區等候驗血報告。

程慧明補充，觀察區毗鄰護士站，附近有護士常駐，可觀察事主的情況，而護士一貫會在病人到觀察區時量度維生指素，惟當日「好可惜係冇」。另外，院方至今年5月才在觀察區加裝監測心跳及血氧濃度的儀器，並安排所有胸口痛的急症病人使用，事發時則沒有此系統。研訊午續。