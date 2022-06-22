廚師認暴動罪　官稱被告曾於前線拾磚頭屬明顯參與　傾向調高量刑起點 (13:20)

辯方求情時稱，被告陳振羚（案發時31歲）在距離開審10個月前，本年初已表明認罪。另他當日原本想去海洋公園，並非一心參與暴動，且被告並沒有全副裝備。辯方又強調，被告被拍到的片段只歷時半小時，亦沒拍到他曾扔磚傷人。

案情指，2019年10月6日約下午2時，大批示威者參與未經批准遊行，由軒尼詩道近怡和街前往遮打花園，並佔據行車道。

約4時許，有示威者在大廈外牆噴漆、拆掉鐵欄及執拾磚塊作為路障；亦有示威者放火點燃雜物。警員其後於軒尼詩道設立防線，多次警告不果後發射多攻催淚彈。當時約500名示威者於該處集結，繼續與警方對峙。

有片段拍到，被告曾拾起地上的磚頭，並站在與警方對峙的前線位置，有示威者投擲磚頭及汽油彈。另兩名記者曾被汽油彈擊中而着火。

警方其後推進，制服被告在內的36名示威者，他當時身穿有黃色圖案的黑色上衣、黑色手袖，另戴着透明護目鏡及防毒面罩。