劉家衡助理涉噴清潔劑襲擊罪成提刑期上訴　稱只為消毒非挑釁質疑刑期過重 (13:05)

上訴人李譯喬，涉於2020年3月9日在長沙灣青山道名人商業中心605室門口，襲擊女子何華。

上訴方指出，案件沒有充分證據證明涉案噴劑是清潔劑，而且上訴人是為了消毒才噴出噴劑，故希望法庭能縮短監禁刑期，現時「明顯地過重」。上訴方引述受害人供詞指，「液體刺鼻」，類似她「做家務用的清潔劑」，沒有正面證據證明噴劑不是清毒劑。當時受害人供稱「我五尺三」，而上訴人噴的高度離地面約逾180厘米，上訴方稱他並非故意要向其噴刺激性液體。

控方回應稱，「無論係咩液體都好，都係傷害人」，上訴人所使用的噴劑令人「眼紅、面紅，流鼻水」，不會是作消毒用途，且上訴人用噴劑多次噴向同一受害人，表示上訴人的行為挑釁現場市民情緒，增加衝突風險，認為裁判官的判決合理。

法官黎婉姬表示，法庭考量的重點不是噴劑的性質，而是「該物件或行為有無造成身體傷害」，及上訴人行為造成的後果、其當時意圖、或做該行為的精神狀態，並押後裁決。