【屯元天停電】市民街頭露宿遇竊　部分屋邨一度同斷水電　有人為用「安心出行」一早到商場「叉電」 (10:03)

據居民表示大廈部分公共設施己恢復電力供應包括升降機，凌晨起天富苑及天晴邨單位電力供應亦陸續恢復，惟部分屋邨食水供應受影響。

天水圍天澤邨居民譚先生表示，停電時正在洗澡，昨晚太熱只好睡在地上，「涼爽呀嘛，咪咁過囉」。惟「屋漏偏逢連夜雨」，停電後發現連廁所水也暫停供應，直至約凌晨三時才回復正常；居民陳太就於早上帶同手提電風扇與手機到商場充電，稱以免因手機無電而未能使用「安心出行」應用程式進入處所。

任職多媒體工作的居民劉小姐就表示，需要使用電腦剪片，但至早上仍未恢復電力供應，故只好放假休息。居住在21樓的黃同學表示，昨晚因停電而要步行樓梯回家，凌晨四時許才接收到手機信號，晚上做功課時亦只可用充電燈照明，加上氣溫太高只能小睡片刻。

受停電影響，天水圍14間學校今日停課，包括中華基督教青年會中學、伊利沙伯中學舊生會湯國華中學、香港青年協會李兆基書院、天水圍循道衛理中學、金巴崙長老會耀道小學、中華基督教青年會小學、香港普通話硏習社科技創意小學、潮陽百欣小學、宣道會葉紹蔭紀念小學、大埔浸信會幼稚園天澤邨分校、神召會禮拜堂天澤幼兒園、香港基督教服務處天恒幼兒學校、仁濟醫院明德幼稚園及天水圍宣道幼稚園。