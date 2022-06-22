八達通指消費券餘額料可增至6000元 (00:59)

李俊明前日與傳媒見面時表示，八達通卡的餘額上限受制於《打擊洗錢條例》，法例要求儲存於實體形式的儲值支付工具，其最高價值應不多於3000港元；而消費券計劃的資金源自政府，不存在資金來源問題，故不受法例所限。他們正研究提高上限的可行性，技術上可提升至實體卡晶片設計約6000元的上限，但未有決定，細節和上限水平有待商討。

此外，八達通去年曾表示會與內地的「一卡通」合作，讓港人北上可使用八達通乘車，亦計劃將八達通打入東南亞及韓國等市場。李俊明前日表示，八達通已與銀聯卡合作，容手機程式的八達通虛擬卡，以扣數卡的方式用於銀聯卡的消費網絡，換言之，當日後與內地或境外通關，市民可使用手機上的八達通在內地或可用銀聯的日本等購物消費。

第二期消費券將於明天開放接受轉換或新申請，以便在8月起收到第二階段的消費券。李俊明表示，因為第二階段新增了兩個供應商，他們提供的優惠相對重手，所以預料會有市民「轉會」，但因為慣性和八達通的方便，相信不會有太大的流失。他表示，八達通也推出獎賞吸引市民。