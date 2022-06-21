【屯元天停電】電訊商基站斷電　市民留港鐵站覓信號免「與世隔絕」 (22:58)

在天水圍站，現場列車服務如常運作，但所有店舖已關門，現場亦沒有電梯及冷氣。另有大量居民在場忙於致電他人。居於天水圍南的陳小姐表示，家中突於7時許停電，同時沒有網絡，「完全唔知發生咩事，與世隔絕咁」。

她原欲搭輕鐵出元朗市中心，希望有信號與外界聯絡，惟交通燈亦損壞，輕鐵行駛緩慢，她遂下車步行前往天水圍站，雖然站內網絡亦欠佳，未能發送圖片，但起碼能發出文字信息，現場亦有不少人在場逗留上網。

市民：點解林鄭冇用嗰個手機警報系統？

天水圍居民王先生與家人事發時正在吃晚飯，「一開始閃咗一下，之後啪一聲冇曬電，望出去全部都熄晒燈」。他找出露營燈為餐桌照明，其後打算上網查看情況，惟手機又收不到訊號，「完全唔知發生緊咩事…點解林鄭冇用嗰個手機警報系統？」居於天水圍天耀邨的黎生就指，正值晚上7時20分左右，正與家人一家四口共晉晚餐時，突然「見到盞燈閃下閃下」，相隔10多秒後，全屋突然停電。他指，由於過往亦曾面對停電情況，故並不緊張，並「食埋飯先」，只好一邊用電筒照明，一邊吃飯，並在其後騎單車到元朗了解情況。

居於元朗溱柏的邱小姐表示，停電期間手機網絡接收極差，致電多次才能接通，既要向家傭了解家中情況，又要同時安撫子女情緒。她一度打算帶同兒女租住酒店以策安全，但考慮到家中居於高層，因停電未能乘搭電梯，加上當區晚上近9時恢復電力供應，故打消念頭。