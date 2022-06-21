【屯元天停電】輸電橋起火致多處停電交通燈故障　停電一夜嚇煞居民 (21:56)

中電表示，元朗宏樂街朗屏8號附近中華電力一條電纜橋晚上7時11分起火，估計影響元朗、天水圍及屯門一帶電力供應。中電指正在搶修，會優先供電予緊急服務例如醫院及鐵路。而事件中沒有人受傷，中華電力對受影響客戶深表歉意。

因應事故，元朗民政事務處已於晚上開放朗屏社區會堂以及天暉路社區會堂作臨時庇護中心，供有需要市民使用。

截至10時許，天水圍大部份樓宇仍然停電，有居民到大堂了解情況或到露天地方聚頭，亦有居民要徒步走樓梯上落。

位於元朗豐樂里的多間食肆亦一度受停電影響。食肆「香蕉仔」負責人謝生指，於晚上約6時多，店鋪內的燈突然「閃了下」，時至7時15分，全店突然停電。他稱，由於數日前因電壓問題，店鋪亦曾停電，故起初亦不以為意，直至從網上群組才得悉附近天橋起火，導致當區出現大停電。

他指由於當區亦曾發生停電事件，故店鋪一早設有後備電力供應，照明系統未有受到影響。惟他說，因應停電導致未能煮食，故由7時多至近9時恢復電力前，店鋪都處於停頓狀態，估計損失約1000元生意額。他期望政府能盡快修復有關設施，同時防止同類型事件再現。

居於元朗溱柏的邱小姐指，晚上7時許正從朗屏站回家，突然從站內見到有天橋起火，火勢劇烈，橋身在15分鐘之內已燒至三分之二，最終斷裂。她當時感到十分驚恐，稱過往從未目擊類似情況，並聽到周遭多人表示「要盡快乘搭的士回家避難」，而且家中只有傭人陪同6歲的兒子及4歲的女兒，又沒有備存蠟燭，大感擔心，慶幸傭人利用家中唯一一支手電筒及電話照明。