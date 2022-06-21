理大外圍衝突案消防員稱見1.7米人疊人　需「一層一層咁放返安全地方」 (18:04)

受審的被告依次為學生陳彥宏（17歲）、學生張穎瑜（19歲）、設計師朱國智（27歲）、髮型師杜文曉（17歲）、學生高天祐（18歲）及學生林鳳芝（18歲）同被控一項暴動罪。

高級消防隊長黃琪供稱，當晚約11時接報油麻地一帶發生二級火，遂與隊員到場，他們於油麻地站A1出口外看到火花，並協助滅火。其後，2名隊員在寶寧大廈附近「抆緊人」，王解釋當時發生「人疊人」事件，人堆約1.7米高，約30多人，其中2人陷入昏迷，遂要求增援。王續稱，他及隊員將人堆「一層一層咁放返安全地方」，並為傷者評估傷勢，警方則在旁拘捕被「抆出」的人士，形容場面混亂，救援歷時約10至12分鐘。王又稱，救人後已筋疲力盡，遂於砵蘭街附近休息。

高級消防隊長溫建良則供稱，當晚約11時半接報通知，須處理一宗大量傷者事故。他及隊員約凌晨12時到場，並向王其了解當時情況。溫續稱，當時警方已設封鎖線，消防員獲准進入，並看到大量傷者鎖上手扣、面向牆壁及踎在地上。溫及隊員為傷者評估傷勢及分流送院，另消防員須先取得警方同意，才可移動受傷的被捕人士。