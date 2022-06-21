一警涉7.21無覆報案號碼遭口頭訓諭　監警會主席引意見稱當日999系統受人為癱瘓質疑為何投訴警察 (18:40)

監警會主席王沛詩就稱，曾有世界頂尖學者向她表達意見，指任何電話系統都有機會被人癱瘓，為何7.21事件當日警方的999報案電話系統癱瘓，就有人要投訴警察，質疑屬浪費資源。

至於涉及反修例示威的投訴個案調查進度，截至今年5月31日，警方一共接獲1949宗投訴，當中618宗列為「須滙報投訴」。在618宗投訴中，263宗被歸類為「嚴重指控」，包括136宗濫用職權、114宗毆打、11宗恐嚇及2宗捏造證據；其餘355宗被歸類為「輕微指控」，包括185宗行為不當、105宗疏離職守、42宗沒有禮貌、11宗粗魯無禮、11宗粗言穢語及1宗警務程序。警方已將其中583宗投訴報告已提交予監警會，536宗獲得通過，惟有35宗尚未完成處理程序。

監警會秘書長梅達明就批評有人濫用投訴機制，指有人提出10宗涉及反修例示威的投訴，9宗經調查的投訴中，投訴人均沒有進一步錄口供，質疑有人浪費投訴機制的資源。

警稱催淚彈有效處理暴力示威 否認具毒性

警方亦已完成檢視監警會涉反修例示威提出的所有建議，並認為催淚彈屬「有效處理暴力示威」的工具，能在示威者與警方之間形成安全距離，有助減輕傷亡和驅散示威者。

警方行動部高級警司方志堅在會上表示，坊間有不少報導和學者都否定「催淚煙含有毒性」的說法，「即使喺一啲有需要用得比較多催淚煙嘅地方，例如中大和理大，喺泥土水質樣本中都無發現超標情況」。他補充，有學者指出催淚煙燃燒過程中，燃燒時間和溫度並無足夠條件製造二噁英。