梁凱晴參與六四未經批准集結罪成申終院上訴許可被拒 (17:30)

申請人梁凱晴（27歲）去年7月服刑完畢。代表申請人的大律師關文渭認為，之前判刑的判辭是將涉案《公安條例》第17A條未經批准集結罪延伸，與其他有預防性質、考慮到參與人數的《公安條例》罪行視為相等，惟警方當時反對集會僅是基於公共衛生原因。

律政司署理高級助理刑事檢控專員蕭啟業回應，法庭判刑時應考慮到防止發生破壞社會和平的事件，警方就集結發出不反對通知書制度及非法集結罪，亦包含上述預防性質。另外，反對通知書制度關鍵在於參與人數，未經批准集結和非法集結兩罪均是參加者以眾多人數達至其目的。

上訴庭法官潘敏琦及彭寶琴指出，第17A條涉及預防性質，因為公眾集結可構成擾亂秩序的風險，以及在新冠疫情下危害公共衛生，該條例的目的是保障國家安全、公眾安全和公共秩序，參與人數的重要性亦已在梁國雄案中解釋。而且，申請方同意法庭稱申請人已刑滿出獄，是次上訴為學術性質，上訴庭遂拒絕批准上訴。