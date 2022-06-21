新冠疫情｜本港增1198宗新冠陽性個案　本地個案佔1076宗　荃灣聖芳濟中學籃球隊泰拳活動共11人染疫【短片】 (17:05)

至於學校呈報陽性個案就增177宗，較日前的逾400宗減少，涉及144間學校，包括143名學生及34名教職員。有兩間學校個別班別需要停課7日，包括五邑司徒浩中學2C班有4名學生確診，全班有34人；荃灣聖芳濟中學有兩個課外活動出現傳播，包括籃球隊有7名學生確診，全隊有17人，涉中一至中三學生，而校內的泰拳班則有3名學生及1名老師確診，全班有14人。

另外，昨日（20日）有3宗確診個案的聖士提反堂中學5Y班，今增2名學生、1名老師及1名住宿同房學生感染，該班已停課；中華基督教會基灣小學（愛蝶灣）5C班，昨日4名確診學生中有一宗懷疑感染Omicron BA.2.12.1，居住於興東邨興祖樓，衛生防護中心傳染病處主任張竹君相信另外三名學生均懷疑感染BA.2.12.1

再增一間院舍呈報陽性個案，涉及仁濟醫院藝進同學會護理安老院，有一名護理員確診，最後上班日為6月18日，6月19日快速檢測陰性，翌日（20日）呈陽性，6名院友列為密切接觸者，需要接受檢疫。

另外，本港再新增多14宗懷疑Omicron BA.2.12.1變種病毒個案，部分個案源頭不明，患者分別居住在漆咸道北富邦大廈及筲箕灣東旭苑東麗閣D座。

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