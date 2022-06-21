海關督察涉襲擊妻子獲撤控 (15:49)

34歲的海關督察涉於海怡半島宿舍內襲擊妻子，今（20日）在東區裁判法院開審。妻子供稱，案發時二人已分房睡，被告有外遇，惟當晚兩人起爭執，妻子指責被告「夾埋外人趕我走」，又稱數年來全職工作及餵哺母乳，為家庭盡忠職守，卻遭被告回應指「個女唔使你餵人奶，食奶粉都得啦，你慳啲啦」。案件在妻子作供後，控方決定撤銷控罪，裁判官判處被告自簽1500元、守行為18個月。
被告余元中（34歲）報稱海關督察（機場組），否認一項襲擊致造成身體傷害罪。控罪指，被告於2021年4月3日，在海怡半島宿舍一單位內襲擊女子何紀慰，因而對她造成身體傷害。
綜合女事主何紀慰供稱指，案發時被告有外遇，二人關係惡劣並已分房而睡。案發當天凌晨，何正於房中睡覺，並鎖上了門，聽見被告「係咁敲門」，她回應指「唔可以開門比你，因為我要瞓呢到」。
二人最終起爭執，情緒激動，開始推拉，何被推後失重心，向右後方跌倒，後腦稍微碰到嬰兒床，她站起來後被告已離開房間。她隨後鎖上房門大哭，報警求助，稱其左肩拉傷和後腦腫起，後送院治理。
在接受辯方盤問時，她同意被告沒有襲擊她。她又在庭上透露，被告現正與何辦理離婚手續，二人曾要求家事法庭處理女兒的撫養權。
在女事主作供後，控辯雙方達成共識，控方決定撤銷控罪。暫委裁判官何慧嫻判被告自簽守行為，其間不能干犯與暴力相關的罪行。