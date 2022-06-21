海關揭兩尖沙咀美容院用假美容機拘兩人 (15:45)

海關不良營銷手法調查組第2組高級督察何偉森表示，海關接獲舉報後，人員在6月15及17日喬裝顧客到兩間美容院，發現職員將虛假商品說明應用於美容服務。行動中，海關拘捕兩名分別33歲及34歲的女子，為兩間美容院的董事兼銷售人員，兩人獲准保釋候查。他透露，兩店分別營運1年及2年，尚在調查受害人數。

何偉森指，海關另檢獲兩部偽冒美容儀器，其外觀、功能及價錢均與正貨有異，包括偽冒儀器機身沒有製造商商標、顏色及扶手位置不同、機身背面沒有供傳送資料的USB插頭，部分按鍵沒有相關功能等。何稱，正貨背面有用作「水冷」的水樽，為皮膚降溫，避免灼傷，機頭接觸皮膚時亦會有冰冷感，而假貨的冷卻效果不明顯，輸出效果遠低於正貨，美容效果存疑，使用不當反有潛在危險，如灼傷、紅腫。他表示，正貨儀器約售數十萬，療程一般索價千多元，偽冒儀器則售2萬，療程為400及700元。據悉有關療程為光子嫩膚，正貨來自以色列，假貨來源地不明。

海關呼籲，顧客如有懷疑，可向製造商、代理商及專業人士查詢。海關警告，如違反《商品說明條例》，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。