前區議員黃文萱與議助擺街站否認違限聚令　稱已按警指示於半小時內中止街站 (14:30)

兩名被告黃文萱及麥啓榮均否認於去年2月20日下午2時半至4時半，參與受禁群組聚集。法庭早前裁定表證成立，黃文萱選擇自辯稱，當日下午約兩時半，與麥啓榮到銀城街與百得街交界的十字路口擺街站，派發酒精搓手液、月曆等物，現場見有其他人擺街站，後來得悉是「香港中學生關注組聯盟」的成員。她強調現場有兩個街站，與麥事前亦不認識該5名關注組學生。

有警員約3時半到場，指兩名被告及5名學生違反限聚令，要求中止街站，黃解釋派發防疫物資獲豁免，警員要求他們保持1.5米距離，其後離開。至4時半，有機動部隊警員到場，給予各人半小時收拾及中止街站，最終向各人發告票。

控方質疑，若現場兩個街站確實不相關，為何關注組的傳單會放在黃文萱的桌子上。黃解釋，曾有關注組成員問可否將傳單放在桌上，「因為我哋樂於助人」，故答應對方，不代表雙方一同擺街站；警方片段顯示黃曾收起關注組的一幅直幡，她則解釋當時各人須盡快收拾離開，她見學生手足無措，故幫忙收拾。審訊午續。