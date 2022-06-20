8.11太古站衝突　三男否認非法集結　警稱有人向防線噴水 (18:53)

3名被告依次為報稱無業的謝天豪（24歲）、理髮師何恩傑（20歲）、學生孟子鋒（22歲）。

當日任機動部隊小隊指揮官、督察曾俊鎬供稱，案發當晚10時許，他帶領隊員到鰂魚涌港鐵站支援同袍，見閘內有約100名示威者，其中一名示威者手持英國國旗，另有人持鐵棍、有人用消防喉向警方防線噴水、有人向警方照射雷射光，其間他聽到「啪啪聲」，相信有人用鋼珠射向警方防暴盾，約於晚上10時半，示威者退回站內。

曾俊鎬續稱，小隊其後接報前往西灣河警署，警車途經太古港鐵站外時再見到約百人堵路，不久便展開拘捕行動，追截期間有示威者用滅火筒向警方噴煙。他憶起，在警車上曾聽到「嘭」一聲，估計有人將物件擲向警車，他事後着車長檢查車身，在車身右側發現兩個長約一厘米的凹痕，不過他事前並無檢驗車輛。聆訊明續。