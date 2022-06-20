新冠疫情｜本港增1327宗新冠陽性個案　本地個案佔1186宗　6校有班別須停面授課 (16:59)

今（20日）增4間院舍呈報陽性個案，其中松山府邸（彩霞居）有5名院友確診，該院舍最後一宗確診為3月份，衛生防護中心已展開調查，張竹君料有一批人士需送往檢疫。另外3間院舍有一宗陽性個案，當中有兩間均有一名院友確診，另一間有一名工作人員確診，相關的密切接觸者將送往檢疫。

至於學校呈報方面，由上周五至今日增408宗陽性個案，涉及289間學校，包括335名學生及73名教職員，6間學校有個別班級需要停面授課堂，包括柴灣角天主教小學有8名學生確診，分別為3D班及上周六已停課的5C班；聖士提反書院5Y班有3名學生確診，全班有20人；中華基督教會基灣小學（愛蝶灣）SC班4名學生確診，全班有31人；聖公會聖本德中學3A班有5名學生確診，全班有23人；香港威雅學校7B班有3名學生確診；香港青年協會李兆基書院1B班有3名學生確診。

另外，本港再新增多四宗懷疑Omicron BA.2.12.1變種病毒個案，均與早前案例有關。部分患者於檢疫設施確診，分別居住在清水灣半島及長沙灣碧海藍天第五座。另外一宗個案居住在西貢莫遮輋，並於青沙管制區負責駕駛工作，至今累計至211宗相關病例。

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