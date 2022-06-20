中大民調顯示林鄭月娥評分34.6　18%受訪者給零分 (15:50)

是次調查於5月27日至6月14日訪問了710位18歲或以上人士。從受訪者的背景作進一步分析，60歲或以上、小學或以下或傾向建制的受訪者，所給予林鄭月娥的評分較其他組別高；相反，18歲至29歲、大專或以上或傾向非建制者，給予的評分則明顯較低。

至於受訪者對特區政府表現的滿意度，17.9%表示滿意，較4月份上升4.4個百分點；表示不滿意的有43.8%，下跌3.0個百分點，而回答「普通／一半半」的則有37.3%，較4月下跌1.2個百分點。

將過渡新一屆政府的財政司長陳茂波的5月評分為44.3分，較4月份上升1.6分。律政司長鄭若驊5月份的評分為29.0分，較4月份上升2.1分。

民調亦問及受訪者對對北京中央政府的信任度，5月調查中有24.7%的受訪市民表示信任北京中央政府，較4月份高3.3個百分點；表示不信任的則有35.4%，較四月份下跌2.1個百分點；而回答「普通／一半半」的有29.9%，也較4月份下跌2個百分點。