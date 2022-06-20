清潔工遭磚擲斃案　清路障婦稱曾「本能反應」擲石還擊 (14:55)

事發當日在場的女子柯明玉供稱，她早上與女兒經過上水堵路現場，母女二人協助執拾石塊，突然一班黑衣人迎面衝來，她感覺「好驚」。她說，黑衣人首先用石頭襲擊途人，她因「本能反應」照樣丟石頭，其間將女兒交予途人照料。雙方互相丟磚時，她稱一名黑衣男子以鐵通「篤」其肚子，威脅「你係咪想死？」，她回應「我無工返，就嚟餓死啦」。

柯提到，數名黑衣人曾經包圍一名清理路障的男子，「用一啲短嘢打佢」，令男子面部流血。她見狀向黑衣人丟石頭，但沒有擊中任何人。不久，她又見到一名男子倒在地上，她隨即報警，並將倒地男子移走「戰場」。

辯方質問，柯有份丟磚頭，是否預料有人受傷甚至死亡。柯強調她無意傷人，而且雙方距離較遠，「我只想嚇下佢哋」。在辯方盤問下，她否認因為太過憤怒，而忘記女兒的存在。

此外，拘捕次被告陳彥廷的警長楊家強供稱，次被告在警誡下承認「阿sir我好後悔，我無殺人，我嗰日剩係同劉子龍（即首被告）係到打阿伯」。聆訊午續。