將卸任官員同稱堅守崗位　林鄭月娥讚陳帆身兼兩職「任勞任怨」 (16:28)

運輸及房屋局長陳帆下午就偕同林鄭月娥參觀元朗江夏圍的過渡性房屋項目。陳帆回應傳媒時表示，過渡與否屬個人考慮，不適宜評論詳情，他指任期內仍會繼續工作，「做到最後一刻」。他稱運房局的工作「沒有最好，只有更好」，運房局團隊已盡最大努力滿足社會的期望，但時間有限，「做咗幾多，大家見得到及知道」。他又形容候任房屋局長何永賢和運輸及物流局長林世雄有承擔，對二人上任後工作有信心。

林鄭月娥就盛讚陳帆「任勞任怨」，稱他任內竭盡所能，認為新一屆政府分拆運房局，正反映陳帆過去五年一人肩負兩個局長的職位。

另一名未過渡至新一屆政府的官員、公務員事務局局長聶德權出席立法會一個委員會會議後就表示，對過去30多年可以服務市民和報效國家深感光榮，亦感謝特首與中央對他的信任。聶德權強調，對服務市民、建設香港以及貢獻國家的初心不變，將會繼續堅守崗位直至本屆任期結束，呼籲社會全力支持新任特首與特區政府，推動一國兩制行穩致遠，並帶領香港進入由治及興的新時代。

聶德權亦感謝全體公務員付出的努力和貢獻，尤其這兩年間與他並肩作戰的公務員事務局同事，指他們承擔了「不少艱巨的抗疫工作」，並做出成績，為他們感到驕傲。

即將卸任行政會議召集人的陳智思亦表示，對新一屆政府班子有信心，亦曾接觸或認識當中不少官員，讚賞他們不乏處理房屋土地政策的經驗，且熟悉政府運作，認為他們新班子的組成帶有解決長期房屋供應不足問題的強烈信息。

早前有報道指，立法會議員葉劉淑儀將出任行會召集人，陳智思認為她絕對勝任，又稱她於政府、行會及立法會都有資深經驗，與政府關係密切，亦樂意接受外媒訪問講解香港情況，形容「好難搵到一個有咁嘅背景」的人。