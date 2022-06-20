涉金鐘9.29遊行　音樂製作人暴動罪成囚五年　官批「直接挑戰權力核心」 (12:00)

本案被告依次為報稱從事音樂製作的莫震宇（36歲）、學生楊樂謙（22歲）及資訊科技員李其浚（25歲）。楊及李上月被判囚4年半，惟因莫確診新冠病毒，押後至今日判刑。

陳官判刑時稱，是次暴動為眾暴動最為嚴重的之一，「暴動範圍之廣、涉及暴徒之多、暴力程度之大、組織性之強」令人為之咋舌。陳官續稱，案發兩日後為十一國慶，立法會大樓史無前例地被暴徒攻陷，故某程度上9．29有其政治敏感的意思。他又指，外國政客眼中「美麗的風景」，卻成為普羅大眾、守法香港人的悲痛史。

陳官續指，首被告在暴動策劃者眼中是「棋子」或「棄子」不得而知，但後果相同，即要為其舉動負沉重代價，確切成為「戰場炮灰」。雖然是次暴動驚心動魄，但沒人受傷或死亡，「是十分可幸，亦是不可思議」。

陳官又稱，首被告沒有實質求情或求情信，報告亦顯示他毫無悔意。對於首被告於報告稱，當日到灣仔準備表演，欲到中環搭船到南丫島，但被人群擋著，其後被捕。惟陳官反駁稱他當時沒有樂器、樂譜在身，且他身穿黑衣、管有防毒面罩、護具、頭盔等，曾投擲磚頭及反抗，其行為比另兩被告更嚴重，故判他監禁5年。