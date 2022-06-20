南丫海難死者家屬入稟高院　冀重新考慮召開死因庭望尋真相 (16:03)

三名家屬包括梁淑玲、趙炳全及徐志盛，要求死因裁判官重新考慮為其中四名死者梁家杰、趙少琼、徐志偉及徐凱盈召開死因庭，並獲另外代表21名死者的23名家屬及2名生還者聯署支持。

據悉，家屬在提交高院的聯署信中指，支持入稟是「希望可以為這悲慘的事故尋回真相最後一塊拼圖」，以解開南丫四號秒速直插沉沒之謎，防止同類悲劇再發生，避免再有生命無謂犧牲。家屬在信中提出質疑，纖維製造的海泰號怎樣在鋼造的南丫四號的水線位下撞穿兩個相連的水密艙？是否有撞擊物安裝在海泰號上？這個裝置是否未經驗艙批核？家屬又指已經完成民事索償，家人傷痛將跟隨他們一輩子，入稟是追求真相公義。

2012年南丫海難造成39死，死因裁判官前年去信家屬，表示不會就事件召開死因研訊，並裁定死者「非法被殺」。家屬去年3月向法庭申請警方的刑事調查報告，半年後收到2000頁報告，發現警方早於2015年4月，以海事處和涉事船組人員從未經公開法庭審問，以及基於公眾利益等理由，建議召開死因研訊。