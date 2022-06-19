曾倡學深圳全民檢測 盧寵茂今說要再研究 (20:08)

今年3月本港正值第5波新冠疫情高峰，港大深圳醫院院長盧寵茂當時在Now新聞節目《大鳴大放》表示，深圳在數天內禁足做全民強制檢測是以「短痛避免長痛」，認為行動迅速，值得香港借鏡。

被問到面對現時疫情，香港需否做「全民檢測」及配合禁足，盧回應稱「全民檢測牽涉好大資源」，指內地當局最近就核酸檢測已有指示，做大規模檢測「有時間性」；一般而言「全民檢測」只會「在疫情剛剛開始或者疫情已受控後，將社會中很小量的隱形傳播者找出來」。被問到香港可否照搬深圳全民檢測經驗，盧就表示：「在內地見到有很多好的政策，有哪些適合在香港落地呢，是需要通過研究在香港的數據，以及跨部門的統籌，所以不會說所有在內地的政策都在香港合適即時執行，要時間研究才可落實。」

盧又表示，對外及對內「通關」，毫無疑問是關乎市民「民生、經濟及家庭生活等」問題，指新一屆政府定會儘量處理，「至於那一邊的『關』是開得快些」，要考慮最新數據方可作決定。

盧回應近年有不少醫療人員離職，指各醫護人員離職理由各異，「不想針對某些人、亦不知其離職原因」，但呼籲醫護不論於任何崗位均保持初心及專業，為病人福祉付出；又呼籲年輕醫生在公營醫療系統服務更長時間，以「服務貧苦大眾」。