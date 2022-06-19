小西灣邨男子菜刀傷母　再追斬救護員 (13:32)

遇襲的70歲泰國籍母親，頭部受傷清醒，其39歲姓王兒子，涉嫌傷人被捕，母子二人事後由救護車送院治理。案件由東區警區刑事調查隊跟進。

受傷的王母向本報記者表示，由於兒子近日行為有點異常，於是在早上7時許召救護車，與兒子一同前往醫院精神科求醫。惟3名救護員到達時，兒子稱要洗澡，因擔心救護員久等，催促洗澡後在房間更換衣服的兒子，兒子突然情緒激動破口大罵。王母請求其中2名救護員幫忙説服兒子，詎料兒子大喊「你做咩呀？我屋企嚟㗎！」並取出菜刀揮舞，救護員即退出走廊暫避。兒子其後用菜刀拍打王母頭部，更尾隨離開單位王母，持刀追斬3名在走廊的救護員，幸救護員及時逃至後樓梯離開，王母則逃到鄰居家中暫避，並報警求助。

王母透露，早在40多年前來港，在丈夫離世後的30年間，獨自靠「走鬼檔」生意撫養3個兒子。涉案的兒子排行第二，已失業接近一年，疑在多年前吸毒及患有情緒病，其中情緒病的病情在去年加重，曾多次進出醫院。王母指出，兒子最近曾多次服用咳藥水，懷疑與此次情緒失控有關。