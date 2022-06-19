墮網上刷單員騙局　3女子共失約13.5萬元 (09:05)

21歲女子疑被騙6萬元

昨日（18日）下午約4時，一名21歲姓黃女子報案，指早前透過社交平台求職群組內的招聘廣告，應徵網上刷單員於購物平台以點擊購物，以提高商家名氣來賺取佣金。事主按指示將約6萬元存入至對方指定的兩個帳戶，騙徒曾向事主發放佣金65元，其後失去聯絡，事主懷疑受騙遂報案求助。經初步調查，案件列「以欺騙手段取得財產」，交由九龍城警區刑事調查隊第1隊跟進，暫未有人被捕。

20歲女子疑被騙6.2萬元

上周二（14日）一名二十歲姓曹女子報案，指早前透過社交平台求職群組內的招聘廣告，應徵線上行政助理，於購物平台以點擊購物推高商家名氣來賺取佣金。事主按指示將約6.2萬元存入對方指定的一個帳戶，騙徒曾發放佣金約1000元，其後失去聯絡，事主懷疑受騙，遂報警求助。經初步調查，案件列「以欺騙手段取得財產」，交由九龍城警區刑事調查隊第1隊跟進，暫未有人被捕。