新冠疫情｜增1276陽性　1160宗屬本地個案　警察行動部群組增至22個案 (16:39)

最新疫情如下：

．多兩間安老院舍呈報陽性個案，包括梨木樹邨的圓玄護養院暨長者日間護理中心，一名院友快測陽性，5名院友及4名員工列為密切接觸者須檢疫；粉嶺的東華三院方王換娣安老院一名院友及一名員工快測陽性，3院友及5名員工列密切接觸者。

．早前有爆發的觀塘基督教家庭服務中心尚真家舍新增4宗個案，全部涉及在亞博檢疫的院友，累計18院友及1名員工染疫。

．多兩間學校呈報陽性個案，包括位於將軍澳日出康城的綠茵英文（國際）幼稚園，K3一班別有一名教師及3名學生陽性；將軍澳至善街的播道書院小學1E班累計4學生陽性。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，已建議以上班別停課7日。

．警察行動部感染群組個案增至22宗，涉及本地流行的BA.2.2病毒；群組暫未發現第二代個案。

．近日爆疫的佛光街中九龍幹線地盤群組新增3宗個案，累計10宗。在地盤取的9個環境樣本全部陰性，包括更衣室及用膳地方。

另外，本港新增13宗懷疑Omicron BA.2.12.1個案。11宗屬本地個案，包括兩宗源頭不明，有5宗個案與該兩宗個案有流行病學關連。11宗本地個案中，一名患者居住長沙灣海麗邨海明樓；尖沙嘴擎天半島一家庭5人染疫，同大廈不同樓層另有一宗個案。餘下4宗與早前個案有流行病學關連。

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