女大生理大衝突期間油麻地管武器等罪成囚18月　官：暴動夜管萬用刀火機燃料屬加刑因素 (13:33)

被告郭凱盈（現年21歲）被裁定於2019年11月18日，在彌敦道後巷管有一把萬用刀及一罐打火機燃料。法官引述辯方求情指出，被告年輕和初犯，她受社會動亂氣氛影響，被捕後停學和在食堂上班。事隔兩年，被告已深切反省，在求情信中表示服刑後將返回人生正軌，承諾奉公守法，亦獲親友和僱主稱讚做事認真和誠摯待人。

法官判刑時稱，認為涉案的萬用刀和126毫升打火機燃料，是打算在任何非法集結或暴動中使用。被告當時在「暴動之夜」，曾身處某暴動現場遭警方橡膠子彈射傷，她於凌晨4時由後巷跑進橫街，再返回後巷，雖然彌敦道的暴動沒延伸至後巷範圍，但被告在上述時空管有該些物品屬加刑因素。

法官提及，他在另一宗理大外油麻地暴動案判刑，有暴動罪成被告就其管有攻擊性武器罪，被判監3個月，法官認為應判處較高刑罰，但將大部分刑期與暴動罪同期執行。

法官接納被告因社會不良氣氛而不智犯案，涉案物品數量不算多，但在當時暴動背景之下，令案情變得嚴重，須加重刑責。法官就兩罪以9個月和15個月為量刑起點，分別加刑3個月和5個月後，另就被告年輕和同意部分案情各減刑兩個月，兩罪同期執行，共監禁18個月。