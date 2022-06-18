警方食環巡酒吧等發69告票　有人涉欠新冠快測陰性證明 (10:20)

在荃灣，警方及食環署人員採取聯合行動，共巡查11間餐飲處所及酒吧，其中在鱟地坊及眾安街兩間酒吧，6名顧客（21至43歲）沒有使用安心出行，以及未能出示於24小時內進行的快速抗原測試陰性結果，被發定額罰款通知書。食環署向兩間餐飲處所負責人發出傳票。

在蘭桂坊，警方及食環署共巡查10間餐飲業務處所，向涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）的4間酒吧及一間餐飲處所，以及29名職員（22至59歲），發出傳票及定額罰款通知書。另有5名顧客涉違限聚令被發定額罰款通知書。

至於在尖沙嘴的7間酒牌處所，21名顧客（22至49歲）分別被發現未能出示安心出行掃描紀錄、未能出示快速抗原測試陰性結果相片，以及多於4人同坐一桌，另有一名42歲女顧客未能提供有效疫苗通行證，22人被發定額罰款通知書。其中5間酒牌處所的負責人（34至57歲），涉嫌違反第599F章，將會被票控。

警方呼籲，各界必須嚴格遵守防疫規例，保持適當社交距離及正確佩戴口罩，以減低病毒傳播風險。