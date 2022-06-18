警新蒲崗油麻地破3非法賭檔拘69人 (08:49)

黃大仙警區特別職務隊及特遣隊人員昨日下午約3時半，搗破新蒲崗一工廠大廈單位一個懷疑非法百家樂賭檔，檢獲近40副啤牌、總值約96萬港元賭款及籌碼，以及小量枱櫈。警方在行動中拘捕一名26歲姓李男子及一名27歲姓梁男子，分別涉嫌經營賭博場所及協助經營賭博場所。另外，3名本地男子及20名本地女子，年齡介乎27至84歲，則涉嫌在賭博場所內賭博被捕。所有被捕男女亦同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章），被發定額罰款通知書。所有被捕男女已獲准保釋候查，須於7月中旬向警方報到。

油尖警區特別職務隊人員昨晚約10時在區內進行代號「犁庭掃穴」及「雷霆2022」行動，搗破一個位於上海街131-133號住宅單位的懷疑非法賭檔，檢獲4部釣魚機及賭款約1000元。行動中，人員拘捕一名43歲外籍女子，涉嫌經營賭博場所及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）。另外兩名外籍女子、一名外籍男子及一名內地男子，年齡介乎33至47歲，則涉嫌在賭博場所內賭博被捕。他們同時涉嫌違反第599F章，被發定額罰款通知書。被捕內地男子另涉非法入境。

油尖警區重案組人員則於新填地街搗破非法賭檔，檢獲約40萬元現金、兩張賭枱及10部電視。行動中，兩名本地男負責人及一名本地女負責人，年齡介乎17至49歲，涉嫌經營賭博場所及違反第599F章被捕。另外，10男26女則涉嫌在賭博場所內賭博被捕，年齡介乎18至76歲，他們同時涉違反限聚令，被發定額罰款通知書。