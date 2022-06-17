香港故宮文化博物館展廳首曝光　展廳三佔最多國家一級文物 (17:48)

香港故宮文化博物館獲北京故宮博物院借出914件文物，當中166件為國家一級文物，其中展廳三「凝土為器：故宮博物院珍藏陶瓷」展出67件國家一級文物，為展出最多國寶級文物的展廳，佔總數近40%。

香港故宮文化博物館副研究員黃煒均介紹多個珍貴展品，包括清雍正時期、設12件的「各色釉菊花式盤」、北宋時期的「白釉孩兒枕」、北宋時期的「淡天青釉筆洗」、明朝時期的「青花龍穿花紋扁壺」及清康熙時期的「折胭脂紫地琺瑯彩折枝蓮紋瓶」等。

他續說，北宋汝窯以宮廷使用的天青色瓷為名於世，但燒造時間甚短，只有約20年，故傳世的汝窯瓷非常罕有，目前僅存100多件，淡天青釉筆洗為其中之一，屬國家一級文物，如鳳毛麟角。

他續說，同樣為北宋時期的「白釉孩兒枕」，屬國家一級文物，並只會展出三個月。孩兒枕由宋代「五大名窯」之一的定窯所製作，更甚受清代乾隆帝所愛。乾隆帝曾為此賦詩多首，其中一首謂：「伏猶曲四體，醒自瞪雙睛。憐爾供人寐，已恒寐不成」。

副館長王伊悠稱，北京故宮借出的文物非常珍貴，基於文物保護考慮，部分只會展出數個月，並特別推介兩個特別展廳。