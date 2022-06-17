警方打擊三合會臥底行動拘捕105人　破3非法賭檔檢20萬賭款 (17:38)

新界南總區刑事總部警司（行政及支援）盧志勤表示，新界南總區刑事部留意到一個活躍區內三合會社團，從事多類型犯罪活動，包括經營賭博、色情場所、無牌酒吧及牽涉多宗暴力罪行，包括「曬馬」案件。警方透過接近一年的臥底行動，滲入社團並收集大量三合會人物及活動犯罪證據，於前日（15日）「收網」，連續兩日突擊搜查多個地點，破獲3個黑幫操控非法賭檔，檢獲一批賭具及20萬賭款。

另外，警方發現有黑幫成員利用銀行戶口清洗犯罪得益，涉及超過1600萬元，警方就此凍結67萬元犯罪得益，行動中共拘捕72男33女，分別涉嫌以三合會社團成員身分行事、非法集會、襲擊、藏毒及洗黑錢等，仍被扣留調查，不排除落案起訴相關罪名，與及更多人被捕。盧續指，被捕當中19人為未成年人士，包括15名學生，他們被招攬從事睇場，酒吧侍應或睇水等犯罪活動，但只收取低微報酬，並替黑幫頂罪及充當廉價勞工。

警方行動中亦發出22張違反「限聚令」及處所規例的定額罰款通知書。新界南總區高級警司羅國凱表示，相信已瓦解一個活躍新界南區黑幫分支組織，竭止在區內擴張勢力及有效搗截收入來源。他呼籲青少年勿被不法分子誤導，貪圖金錢利益，以身試法，誤入歧途。家長亦應與子女多溝通，留意結交朋友背景，以免誤交損友。