捲入千萬元跨國投資騙案　70歲前律師認盜竊罪判囚7年3個月 (16:11)

被告張有洪（70歲）承認於2014年10月15日至20日犯下盜竊罪，他同月23日辭任執業律師。法官邱智立引述辯方求情稱，被告曾參與投資，想用收益在內地興建大廈，並資助計劃宣揚博愛。

邱官判刑時指，CUP由一開始顯然已是騙局，其利潤可觀得難以置信，是當時美國短期國庫證券回報率的200多倍，相關對話及報案供辭可見，被告稱CUP實屬騙案。辯方較早時稱，被告為免遭人發現自己識破詐騙集團，只好按照CUP人員指示協助投資，但邱官反駁說被告也有拒絕過CUP安排。

邱官不接納辯方稱，被告犯案是為了補償其他投資者的損失，指這理由並不充分，法庭不會鼓勵此等行為。邱官亦不信納被告沒從中獲利，他重視自身利益及冀取回資金；被告人生座右銘為「凡事都不可虧欠人」，但諷刺的是他導致事主損失龐大資金。