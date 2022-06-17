地產經紀藏索帶被判罪成終極上訴　終院押後裁決 (15:56)

案件由終審法院首席法官張舉能、常任法官李義、霍兆剛、林文瀚及非常任法官紀立信審理；申請人為陳俊傑，代表為大律師關文渭；答辯方代表則為署理副刑事檢控專員周天行。

雙方爭議《簡易程序治罪條例》17條「任何人管有任何腕銬或其他為束縛人身而製造的工具或物件，或管有任何手銬、指銬、攻擊性武器、撬棍、撬鎖工具、百合匙或其他適合作非法用途的工具」，申請方認為條例只涵蓋束縛人身、傷害人身和入侵房舍三類用途，其他適合非法用途的工具應以「同類原則」，與百合匙等視作同一分類，若把其他適合非法用途的工具獨立分類，條文會過於廣泛；惟答辯方認為應視為獨立分類。

張官問及，按答辯方說法，為何當局於1984年條例時時加入手銬、指銬等，只列出適合作非法用途的工具便可以包含上述工具。答辯方其後表示，據文件顯示，使用上述工具犯案的次數增加，故當局按當時的背景作出修訂。

答辯方續稱，據早前18歲男生陳東成被指管有六角匙，被控管有攻擊性武器及公眾地方造成阻礙2罪，其後上訴得直，高院法官裁定六角匙用作堵路，有刑事毁壞用途，故答辯方認為索帶可視作刑事毁壞的類別，有非法用途。