上水擲磚案續審　消防作供稱蒙面人先擲磚後有人還擊　衝突結束後才抬走死者 (15:52)

本案首被告為劉子龍，次被告為陳彥廷，七旬死者為羅長清。控方傳召當日抬走死者的消防員鄧志偉作供。鄧稱他於事發當日（2019年11月13日）外出，早上11時經過上水新都廣場，見到有人清除馬路的路障，其間遭蒙面人阻止。鄧說，後來愈來愈多途人加入移走雜物，人數比蒙面人多，就有人用噓聲趕走蒙面人。

不久，鄧稱蒙面人重返馬路，以粗口指罵途人，並向途人丟磚頭，途人隨即還擊。鄧自言沒有參與雙方的衝突，後來死者「瞓低咗」，他跑出馬路勸喻雙方停止，隔了一段時間才平靜下來，他遂將死者抬至北區大會堂的閘口外。

庭上披露，警方2019年12月安排遇襲事主X進行認人程序，X認出首被告。負責認人程序的高級警司沈海光表示，由於首被告拒絕參與正式認人手續，所以當日程序為「未經雙方同意的小組認人」(non consensual group identification），沒有正式指引可跟從。片段所見，沈要求首被告除下口罩，首被告一度拒絕，沈警告或涉阻差辦公。聆訊午續。