北都會策略提建濕地公園　觀鳥會調查顯示過半受訪漁戶冀保育與漁業並存 (15:36)

受訪漁戶九成51歲或以上，逾七成養魚達30年，涉及管理共約300公頃漁塘，分布在米埔、大生圍及甩洲、新田及三寶樹、馬草壟及蠔殼圍、南生圍等地。

調查指，在政府收地後願意繼續養魚的漁民，當中逾八成冀獲原址安置。香港觀鳥會項目經理鍾振傑解釋，由於漁民對已有漁塘環境較熟悉，有特定管理方式，原區安置可減省交通成本。鍾又表示，贊成生態保育同漁業並存的受訪漁民，主要期望政府在收回土地作保育用途後，可繼續原區養魚，又認為魚塘有助維持雀鳥生態，並期望保育可作經營出路之一。至於反對兩者並存的受訪漁戶佔約24%，鍾表示，漁戶主要擔心保育影響生計。

調查又指，有90%受訪漁戶表示，事前沒收到政府諮詢他們對的意見。有14%受訪者在政府公布收回漁塘意向後，遭業主縮短租期、停止續租或加租，例如約3公頃漁塘由年租4萬加至7萬元，為經營構成壓力。逾半受訪漁戶期望，日後漁塘遭收回後可向政府繼續租地，自負營虧經營；逾四分一人就期望受聘於政府或其他團體，繼續從事養殖行業。