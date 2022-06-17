中度智障男認擲汽油彈囚37個月　官稱只減道德罪責不減法律罪責 (13:53)

被告李培浩（現年26歲）；兩份精神科報告評定，被告智商為46及49，屬智商極低，有中等嚴重程度智力障礙。

法官指，在被告還押期間，其於回收場工作的父親因工業意外離世，其母則在內地觸犯刑事罪行，已不在人世。法官引述被告在求情信中指，對於父親離世，他自覺未盡孝道，非常痛心。其親友的信件提到，被告自小與父親關係良好，他不辭勞苦到工場協助父親，如今其雙親已不在人世，冀法庭輕判，讓他早日盡哥哥責任照顧兩位親弟。

法官判刑指，被告以警員為目標，有計劃地帶汽油彈到場，看準時機行事，又蒙面隱藏身分以逃避刑責，均為本案嚴重情節。然而，案發時人流車流疏落，現場沒有集結或暴動發生，被告單獨行事，所投擲的汽油彈未有擊中警車，無釀成火警，亦無人受傷，遂以監禁52個月作量刑，但被告並非在第一時間認罪，只能給予四分一扣減。

法官又接納報告所指，被告的心智障礙會限制其個人判斷及自制能力，影響到他未有充分衡量行為之對錯及事件的嚴重後果，就此給予額外兩個月減刑，但法官強調其心智障礙只減輕道德上的罪責，不減法律上的罪責。