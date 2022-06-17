消防處打擊危險品違法活動　檢30噸危險品及逾5萬升柴油 (13:09)

消防處在於2022年6月展開代號名為「新月」的執法行動，突擊搜查五金店、無牌化工原料店等38個懷疑非法過量貯存危險品的處所，遍及荃灣、沙頭角、青衣、長沙灣、旺角。行動中，共檢獲30噸危險品，市值超過70萬，另截獲8名涉案人士。

高級消防區長張傲天表示，檢獲的化學品由外地運入，調查相信是用以批發零售，屬正當用途，如漂白水作清潔用，未有證據會用以加工製作其他危險品或與七一有關。張傲天指消防在行動中亦提醒五金店店主辨識可疑人士，包括其神色是否慌張、對化學品不熟悉及堅持以現金交易，亦要留意是否有化學品失竊及記錄不齊。

消防處在行動中亦搗破12個非法加油站，分別位於文錦渡、屯門、天水圍、昂船洲、青衣、將軍澳、沙田、九龍灣及油塘，檢獲逾5萬公升柴油，市值超過107萬。行動亦截獲16名涉案人士，檢獲8輛油缸車、5輛注有柴油輕貨車及入油工具。

消防處指，24名涉案人士，年齡介乎30至83歲，涉嫌違《危險品條例》《危險品(管制)規例》及《消防(消除火警危險)規例》，將會被檢控。處方已檢走所有涉案的危險品，並將會向法庭申請充公，而涉非法加油的危險品車輛牌照已被暫停。