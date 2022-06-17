「智方便」錄逾140萬人登記 (00:09)

資科辦高級系統經理李鳳群指，現時登記「智方便」人數進展理想，而針卡下載、車牌換領及「康體通」等功能亦成功吸納更多市民使用該平台。她表示，將陸續增設更多服務及擴大平台使用範圍。資訊辦高級系統經理易玉華表示，目前共有12間公私營機構應用「智方便」平台，包括金融界、資訊及通訊科技界、電訊界、醫療界的機構。他又表示，政府將積極鼓勵不同業界機構應用此平台服務。

而備有數碼簽署功能的「智方便+」平台，由於對身份核實要求較高，140萬登記用戶中只有47萬人升級至「智方便+」。李鳳群指，已增設流動登記隊到疫苗中心、牌照事務處等場所，推廣及鼓勵市民登記「智方便+」。

為慶祝特區成立25周年，政府昨（16日）宣布將於本月19日推行「智方便」獎賞計劃，用戶可參加慶祝活動，場內以「智方便」領取電子印花，集齊3個可換一份禮物。暫有有13個慶祝參與獎賞計劃，首個活動是周日（19日）於荔枝角公園舉行的「Toy級方程式．荔枝角公園」，其他有全民運動日及香港圖書館節等。