官恩娜父等三人與寶聲集團洽購物業起爭議　寶聲稱三人提解約但拒賠償 (18:49)

原告為寶聲（集團）有限公司，3名被告依次為關秩安、關秀琼和官有權。早前入稟狀指出，星悅海灣的註冊業主是前進有限公司，首被告及次被告為公司的登記股東，第三被告則持部份股份。根據協議，原告將會分兩期付款，但經過審查後，發現該公司的負債逾4.5億港元，超出協議內的保證，首被告則稱會取消有關交易，原告亦同意解約，並要求被告支付200萬元，但未有支付。

寶聲董事長陳耀璋供稱，首被告關秩安於同年5月31日致電他，提及取消有關交易，陳指此屬違約行為，要求賠償200萬元，關亦表示願意賠償。陳續指，關當時未有表明賠償金額或簽訂合約，故認為他只是提出意願（general willingness），而非正式協議。陳又稱，通話只歷時數分鐘，且事隔5年記憶模糊。其後陳於6月5日曾傳電郵給關秩安，要求關在限期前支付200萬賠償金，否則保留追究權利。代表首被告的大律師則質疑，關表示願意賠償，但陳沒有提及，質疑其口供不一致；陳反指他吹毛求疵（you are just splitting hair），更斥關不賠償，行為低賤。