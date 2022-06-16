「爆眼女」申法援遭法援署要求重新考慮提控　署方稱若無合理理由可拒申請 (18:06)

根據《時效條例》，一般人身傷害提出申索有3年限期，換言之，事主須於今年8月11日或之前入稟法院。據悉，事主的法律團隊於上月收到法援署的來信，並提出3點，要求事主提供回覆，再決定會否提供法援。署方表示，預料警方聲稱使用此等武力為合理及可接受；單純的疏忽不足以構成惡意傷害；追究警員的行為責任，需建基於惡意傷害，即必須證明開槍警員有意為之。

法援署回覆查詢時稱，未經有關人士同意，不能披露任何資料。就民事案件的法援申請，署方會致力於申請當日起計3個月內完成，亦有機制處理緊急個案，如涉及訴訟期限臨近的申請。

署方續指，為使公帑得以有效運用，有機制監察所有外委個案，確保案件仍具理據繼續進行訴訟及進度良好。《法律援助規例》規定，如署長認為受助人不再有合理理由進行訴訟，或在有關特定情況下，讓受助人繼續接受法律援助是不合理的，可按規定取消有關證書。

至於現時涉及反修例的法援案件數字，署方指，截至2022年5月31日，共收到113宗與反修例有關不同類別的民事法援申請，當中40宗涉及民事索償。