新冠疫情｜本港增1179宗新冠陽性個案　本地個案佔1085宗 (17:05)

學校呈報個案就增113宗，涉及103間學校，未有班別出現集體爆發。其中富榮花園迦南幼稚園K1NA班累計出現3宗個案，全班共29人，衛生防護中心建議涉事班別停課至下周四（23日），同校出現確診個案的PN Blue及PN Yellow班早前已停課，歐家榮認為雖然其餘班別都有個案，但只有約一至兩宗，未見不同班別之間有大型傳播。歐家榮表示，3個班別無集體活動及共用設施，但早前有一名確診老師曾任教3班，認為或有關連。

早前出現一宗陽性個案的觀塘基督教家庭服務中心尚真家舍，全院院友已撤離至亞洲博覽館隔離檢疫，當中有兩名院友檢查呈陽性，另外一名負責運送院友到亞博檢疫的員工確診，其間有穿保護衣及戴口罩，餘下23名員工核酸檢測呈陰性。

至於懷疑為Omicron BA.2.12.1的個案就增19宗，18宗屬本地感染，包括15宗無源頭個案，或屬相關個案的家人或密切接觸者。感染源頭不明患者分別居於深水埗大埔道128號逸華軒、太子花墟道翠景閣（同屋4人感染）、清水灣半島Oscar Club（同屋4人感染，另有1名密切接觸者感染）、屯門富健花園（同屋2人感染）、觀塘彩德邨彩賢樓、以及林村塘上邨（同屋2人感染）。

酒吧群組方面，「Racks City」及FLM酒吧各增1宗個案，分別累計有24人及34人染疫。

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