上水清潔工遭磚擲斃案　控方播錄音稱次被告與人商量帶鎚其後傷人 (14:45)

首被告為劉子龍，次被告為陳彥廷。控方繼續讀出開案陳辭，並播放事發當日（2019年11月13日）的閉路電視和網上片段。片段所見，兩名黑衣男子凌晨4時離開上水屋苑單位，及後於上水一帶的商場遊走。不久，事主X和途人清理馬路磚塊，與多名黑衣人口角。後來雙方互擲雜物，舉傘的黑衣人從現場撤退。控方表示，黑衣人在傘陣掩護之下，向清理路障的人丟雜物；基於「伙同犯罪」（joint enterprise）原則，他們雖然有不同角色，仍是一起行動。

庭上播放次被告與他人的語音對話，節錄如下：

● 一把男聲：「牛屎」（庭上透露為首被告劉子龍暱稱），你方（便）的話就出嚟啊，上水吹人。你手上有無槌呀？約咗一兩個手足同我出去「搞鐵」，有嘅話就真係攞一攞畀我。

● 另一男聲：搵搵，我記得我屋企好似有一把。你去「追思牆」嗰到附近啲草叢睇吓，啲人好鍾意收埋啲鎚喺嗰到。

● 一把男聲：出面未放催淚彈，我都唔帶住， 我都唔帶定個鎚仔同咩嘢先啦我。

● 另一男聲：因為唔知道出面咩情况吖嘛。

● 一把男聲：有位手足喺出面，佢同我識係快閃「裝修」水果鋪，所以你可以帶定鎚。

庭上亦播放次被告與其胞兄的手機語音對話，節錄如下：

● 疑為次被告胞兄：今日你哋劈嗰個阿伯，後尾話生存渺茫，應該無得救

● 疑為次被告：嗯，佢咩事生存渺茫？

● 疑為次被告胞兄：今日你咪斬咗阿伯呢，佢呀，好似生存渺茫。

獲法庭頒發匿名令的X供稱，他當日早上6時外出上班，沿途見到上水新運路佈滿路障，故聯同途人清走雜物。X說，兩名黑衣男子曾走近拍攝，他喝止兩人「唔好影」，並尾隨兩人一段時間。至早上11時，X重返現場，發現路面又佈滿磚頭，故再次上前清理路面。X憶述，曾有黑衣人罵他「唔應該幫政府」，亦有人警告「小心你背脊，小心你腰骨」，他回應「我腰骨無事」。聆訊午續。