4男涉持刀劫七人車搶錢撞交警鐵馬　認搶劫危駕串謀販毒 (14:39)

被告依次為跟車工人陳鉅耀（案發時18歲，下同）、中三學生王子樂（16歲）、洗車工人羅雪浩（27歲）和中四生黎泳伸（17歲）。4人承認一項搶劫罪，駕駛七人車的首被告承認危險駕駛罪；第三被告另承認串謀販運危險藥物罪。

案情指，事主是網上汽車預約平台的自僱司機，他於2020年4月3日下午接到被告預約，按指示載他們前往流浮山。當抵達流浮山下白泥村，第四被告聲稱「暈車浪」，要求事主停車，事主不虞有詐，並下車調整座椅，第三被告隨即把刀架在事主的頸上，指嚇他交出財物，事主被劫去1000元現金及車匙。事主期間搶走自己手機及報案。

及後有警車追截發現涉案七人車，歷時約5分鐘。涉案車輛亦超速，時速達每小時116公里，七人車一度衝向交通警鐵馬，交通警遂向車輛開槍，但車輛仍未有停下，終失控撞向路邊圍欄。

次被告警誡下承認財困而搶劫，事後可賺取1萬元，並在車上分贓獲得290元。他又稱，第三被告招募他加入劫案，他遂邀請第四被告參與。第三被告則稱，劫案由名為「金魚」的人主使，他答應事後給予獎金。他另稱，因販運毒品失敗，藏有毒品的包裹被劫而欠「金魚」80萬港元，故被迫為他工作。