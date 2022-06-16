理大衝突6人科學館被捕否認暴動　控方稱科學館保安隊長助被告更衣棄裝備 (13:20)

2019年11月警方圍堵理大，17人突圍而出後被捕，其中五男一女今（16日）於區域法院否認暴動罪受審，為首宗涉及理大校內暴動的案件。控方案情指，各被告從理大逃進科學館更衣及丟棄裝備，將會依賴衣物上的藍色水漬及各人曾留守校園，佐證他們參與在理大校內的暴動，若證據不足，仍能舉證各人逃出理大後，向警方投擲汽油彈並參與暴動。
被告案發時介乎15至20歲，依次為陳俊邦、陳頌欣、郭添明、羅健洋、李日朗、袁太林。他們皆否認於或約於2019年11月17至18日，在理工大學一帶與其他人參與暴動。
控方開案陳辭指，警方於19年11月17日起，設共14條防線圍堵理大，故各被告當時必然在校內留守。其間警方出動銳武裝甲車，並發射催淚彈及藍色水炮驅散，示威者則投擲雜物及汽油彈，擊中裝甲車，致車頭嚴重燻黑、警告燈燒毀，裝甲車須後退。
11月18日早上8時，有人在理大正門縱火，冒出大量濃煙，多人趁機離開，沿暢運道進入科學館道，有人向警方防線投擲汽油彈及硬物，警方發射催淚彈驅散，部分人衝向科學館停車場，其他人則撤退。
包括第二至六被告的17人進入科學館，警方隨即封鎖科學館。閉路電視拍攝到第二至六被告更換淺色衣物及脫下防毒面具等裝備，科學館的保安隊長叫各人將衣物放進黑色垃圾袋，並將垃圾袋取至員工休息室的垃圾車內。警方隨後進入科學館，拘捕17人，並在員工休息室找到黑色膠袋，檢取衣物、裝備及4支疑似汽油彈。審訊午續。