理大衝突17人科學館被捕否認暴動　控方稱科學館保安隊長助被告更衣棄裝備 (13:20)

被告案發時介乎15至20歲，依次為陳俊邦、陳頌欣、郭添明、羅健洋、李日朗、袁太林。他們皆否認於或約於2019年11月17至18日，在理工大學一帶與其他人參與暴動。

控方開案陳辭指，警方於19年11月17日起，設共14條防線圍堵理大，故各被告當時必然在校內留守。其間警方出動銳武裝甲車，並發射催淚彈及藍色水炮驅散，示威者則投擲雜物及汽油彈，擊中裝甲車，致車頭嚴重燻黑、警告燈燒毀，裝甲車須後退。

11月18日早上8時，有人在理大正門縱火，冒出大量濃煙，多人趁機離開，沿暢運道進入科學館道，有人向警方防線投擲汽油彈及硬物，警方發射催淚彈驅散，部分人衝向科學館停車場，其他人則撤退。

包括第二至六被告的17人進入科學館，警方隨即封鎖科學館。閉路電視拍攝到第二至六被告更換淺色衣物及脫下防毒面具等裝備，科學館的保安隊長叫各人將衣物放進黑色垃圾袋，並將垃圾袋取至員工休息室的垃圾車內。警方隨後進入科學館，拘捕17人，並在員工休息室找到黑色膠袋，檢取衣物、裝備及4支疑似汽油彈。審訊午續。