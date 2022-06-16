警破「搵快錢」騙案拘7男2女　涉款190萬元 (12:48)

灣仔警區重案組第二隊主管督察盧偉德透露，被捕的9人分別報稱為運輸工人、廚師、餐廳經理、售貨員及無業等，涉嫌為犯罪團體提交傀儡戶口，現獲保釋候查，有關拘捕行動仍在繼續，不排除更多人被捕。

據了解，騙徒首先會利用電話、網上社交平台或即時通訊軟件向受害人傳送信息，内容爲招聘刷單員，標榜能賺高佣金、無須學歷和經驗，以及在家工作等作為招徠。騙徒亦會預先製作虛構的網上購物平台，顯示出貨物的圖片、金額及可以賺取的佣金，再將平台網址及戶口傳給受害人，訛稱可透過點擊貨物圖片購物來賺取佣金。此外，騙徒亦事先在戶口存入金錢，欺騙受害人可用作刷單，令受害人以為這些金額是最後所得佣金。

另外，為捕捉受害人心理及獲取他們信任，騙徒會在初期將「佣金」存入受害人的個人銀行戶口，及引誘他們完成價值更高的刷單任務，並要求受害人將一筆資金預先存入指定銀行戶口，待收到款項後即逃之夭夭。

警方提醒市民，若僱主在開工前要求提交保證金、預支一些費用，或在招聘廣告沒有具體説明公司背景，僅留下網上社交平台賬號作聯絡，則需格外小心。警方又呼籲，切勿將銀行戶口借給他人，或售賣給他人賺快錢。根據《有組織及嚴重罪行條例》，處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產，循公訴程序定罪後，可處罰款500萬元，監禁14年。