無綫電視前技術員連登煽惑「火攻發射站」判囚一年 (11:40)

被告張建華，報稱任職技術員，早前被控3項煽惑他人刑事毁壞罪，被裁定控罪成立，控罪案發時間介乎2019年8月9日至11月19日。

辯方求情指，被告承認缺乏守法意識，低估行為會帶來法律後果和嚴重性，讓患病的母親擔心，影響家人，為此深感悔恨，認為屬「慘痛教訓」，而自被捕後再沒有在網上發布信息。

辯方呈上3封由善導會、社工和朋友撰寫的求情信供法庭參考，希望法庭判刑時能考慮事件實際帶來的影響，判以最輕刑罰。辯方求情指，雖然被告在公開平台發布涉3宗控罪的不同貼文，但3條貼文分別獲17、13和10則回應，稱沒收到熱烈反應，亦沒有實際證據證明有人受到被告煽惑作破壞行為。

裁判官劉淑嫻引述被告背景稱，被告過往沒有任何刑事紀錄，雖然涉案貼文瀏覽量高，但得到的回應少。劉官判刑時稱，被告於香港「經歷連續暴力行為」時在網上呼籲他人摧毁「藍絲商店」，直接或間接影響市民生計，乃「愚昧和自私」的行為，三罪以每項控罪6個月為量刑起點，最終判以一年刑期，每項控罪以4個月為期分開執行。