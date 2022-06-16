鄭若驊丈夫潘樂陶旗下安樂工程涉與信興集團違競爭條例　潘樂陶：真金不怕洪爐火 (16:25)

潘樂陶回應事件時表示不評論案情正確與否，強調審裁處未有決定，涉案員工亦繼續於安樂工程工作。被問會否影響日後投標政府工程項目，他稱「真金不怕洪爐火」。

競委會表示，除了兩間業務實體涉案外，另外3名涉案人士包括安樂高級工程師佘嘉偉、安樂高級工程師鄭潔純，及信興高級經理關兆堅。經調查後發現，3人在2015年12月至2019年12月期間，在回應顧客的報價或招標邀請時，透過電郵及電話訊息等渠道頻密溝通，3人要求及同意提供掩護式標書（俗稱「豬仔標」）、分享本身投標意向的資料，或披露意向投標價或其他與投標有關的敏感商業資料，例如工程項目所需的完工日數。競委會認爲，3人相關行為屬嚴重反競爭行爲，違反《競爭條例》的第一行爲守則，現正向審裁處申請命令，包括宣布安樂及信興違反第一行爲守則，以及宣布3人牽涉入違反該守則；及向3人施加罰款等。

競委會又表示，本案調查隊伍共審閲近100萬份文件，成爲競委會有史以來處理證據數量最多的合謀案件之一。

競委會行政總裁畢仲明認為，空調供應是現代生活的必需品，有關合謀行爲影響到不少住戶及在商業大廈工作的市民大衆，表示打擊影響民生的合謀行爲繼續是競委會的執法重點之一。他又指，已經知悉尚有其他涉及空調工程的潛在反競爭行爲，短期内可能會展開進一步法律程序。