林鄭月娥稱享受外訪代港發聲因「好愛這個城市」　稱沒有政治化妝故形象不太受歡迎 (10:40)

她亦於訪問中稱並非「政治人」，沒有政治橋樑吹噓或「政治化妝」，令她的形象不太受歡迎，甚至有時被攻擊，但她認為即使沒有政治手腕亦不會影響工作表現，她以擔任社署署長三年間從未出席應酬活動為例，稱「我想很多人認為我不是一個差的社署署長」。

稱本港以往每逢風波均避開致任內現轉折

回歸以來面對不同風波，包括反國教、政改、佔領行動、旺角衝突、鼓吹港獨及立法會宣誓風波，都「避咗去」，故在她任內出現轉折無可避免，她又承認以往「底氣不足」，競選特首時亦將為《基本法》23條立法的政綱寫得較為模糊。

林鄭月娥指，從2003年23條立法失敗後，包括她在內的歷任特首、局長都迴避議題，「嗰種冇底氣冇理直氣壯去做一樣應該做嘅嘢……我哋撫心自問點解過去20年咁驚」。她認為在《港區國安法》實施後，「官員底氣就出來，你見而家我哋官員包括我自己而家點樣講，『這是憲制責任』」，而且這種「底氣」更可套用於其他政策範疇，例如教育，官員亦變得敢於處理。

港資金流通難被內地城市取代 否認內地要求香港行「清零」政策

林鄭月娥亦提及本港國際金融中心地位，認為「一國兩制下冇叫香港變成內地城市」，短期內亦沒有內地城市可以替代到香港的國際金融中心地位，因香港在《基本法》規定下，沒有外匯管制，資金自由流通。至於通關問題，她稱香港作為高度自治地方，應自行評估與衡量，形容與內地和海外通關屬「魚與熊掌」，例如取消海外抵港人士七日檢疫措施，就可能影響與內地通關的基礎，故必先有所考慮，但她強調並非中央衞健委要求港府執行外防輸入或清零政策。

受制裁所限 消費券只可選用八達通

林鄭月娥亦再被問及受美國制裁的影響，她形容由現在至退休後都影響不大，她承認無法使用「WeChat Pay」及「Alipay」，但仍可以八達通領取消費券，即使不能用信用卡簽帳，亦可由丈夫代為付款。